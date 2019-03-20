Правительство и Нацбанк продолжат проводить прежнюю макроэкономическую политику

«Правительство и Национальный банк заявляют, что проводимая политика по улучшению благосостояния населения, повышению экономического роста, снижению инфляционных процессов и обеспечению стабильности финансового рынка будет сохранена. Правительство и Национальный банк будут выполнять ранее данные поручения и объявленные инициативы Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы», - говорится в заявлении на сайте премьер-министра.

Отмечается, что реализация государственных программ и структурных реформ продолжится «для эффективного достижения целей Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года и Стратегии «Казахстан-2050».

Отдельно правительство заверило, что продолжит проводить «устойчивую предсказуемую фискальную политику, направленную на обеспечение макроэкономической стабильности», все бюджетные обязательства и социальные инициативы будут выполняться в полном объеме, а особое внимание будет уделено предотвращению необоснованного роста цен, особенно на социально-значимые товары и услуги. В свою очередь Нацбанк продолжит «проведение предсказуемой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание низкой инфляции».

«Будут приняты все необходимые меры для обеспечения стабильности ситуации на валютном рынке, в банковском секторе и других сегментах финансового рынка. Национальный банк располагает достаточным объемом золотовалютных активов, а также необходимыми инструментами, включая регуляторные, для предотвращения спекулятивных операций с обменным курсом тенге», - подчеркивается в заявлении.

В заявлении также отмечается, что пока экономические внутренние и внешние факторы способствуют стабильному развитию экономики страны, но в случае проявления негативных рисков правительство и регулятор «обладают ресурсами для минимизации их последствий и обеспечения устойчивости социально-экономического развития Республики Казахстан».