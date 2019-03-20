Оснований для снижения курса тенге нет – Нацбанк

Национальный банк Казахстана заявил, что ситуация на валютном рынке стабильная и нет оснований для снижения курса тенге. Регулятор осуществляет постоянный мониторинг рынка, и если будет необходимость, примет меры по обеспечению устойчивости курса национальной валюты.

«Национальный банк Казахстана и банки второго уровня обладают достаточным запасом как наличной, так и безналичной иностранной валюты для удовлетворения спроса со стороны населения и бизнеса. Национальный банк Казахстана готов своевременно подкреплять банковскую систему необходимым количеством иностранной и национальной валюты. Текущий курс тенге стабилен и складывается на Казахстанской фондовой бирже без участия Национального банка Казахстана», - сообщила пресс-службе регулятора.

В Нацбанке подчеркнули, что курс тенге продолжит формироваться «под воздействием фундаментальных внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся в диапазоне 65-70 долларов США за баррель, российский рубль демонстрирует тенденцию укрепления, темпы экономического роста остаются устойчивыми, состояние платежного баланса стабильное».

«Возможная волатильность на валютном рынке не обусловлена действием фундаментальных факторов и может иметь лишь краткосрочный характер», - отмечается в сообщении.

Национальный банк призвал не спекулировать валютой «во избежание возможных потерь как на разнице котировок по покупке и продаже валюты, так и в результате коррекции валютного курса тенге».

«Национальный банк Казахстана контролирует ситуацию на рынке наличной иностранной валюты. При появлении случаев завышения курса обмена валют в обменных пунктах филиалы Национального банка Казахстана готовы их рассмотреть и принять необходимые оперативные действия по стабилизации рынка», - заявил регулятор.

Напомним, что вчера, после заявления Нурсултана Назарбаева об отставке курс доллара в обменниках значительно повысился, в Астане наблюдались очереди в пунктах обмена валюты.