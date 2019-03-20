Ужесточение ответственности за допинг законодательно в первом чтении одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта», согласно которому государство намерено ужесточить ответственность за допинг в стране.

«Проект закона направлен на ужесточение ответственности за нарушение антидопинговых правил, усиление статуса Национальной антидопинговой организации», - сказал депутатам министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, отметив при этом, что именно непрекращающийся рост спортивных рекордов в мире порождает острое соперничество и «побуждает спортсменов и особенно специалистов, работающих в спорте и смежных с ним сферах, не только заниматься совершенствованием системы отбора и подготовки спортивных талантов, техники и тактики видов спорта, улучшением материальной базы и решением организационных вопросов, но и изыскивать всевозможные, нередко неблаговидные, способы, направленные на обеспечение победы на спортивных аренах любой ценой».

По его словам, неконтролируемое применение лекарственных средств вызвало необходимость принятия мер его противодействию как на международном, так и на национальных уровнях. И важная роль в организации противодействия на международном уровне принадлежит Всемирному антидопинговому агентству, а на национальном уровне данную функцию исполняет Национальный антидопинговый центр.

«Ежегодно Национальным антидопинговым центром проводится забор 3 тыс. биопроб. На основании данных заборов в 2017 году – 27 положительных проб в 15 видах спорта, в 2018 году – 45 положительных проб в 17 видах спорта, в 2019 году было взято 500 проб, из которых выявлено 5 положительных проб в 5 видах спорта», - сообщил министр, констатировав, что положительные пробы были выявлены у большинства спортсменов несовершеннолетнего возраста.

Именно поэтому в Казахстане намерены ужесточить ответственность за применение, назначение и распространение всех запрещенных препаратов и субстанций.

«Возникла необходимость внесения изменений и дополнений в действующее законодательство по ужесточению административной ответственности за нарушения антидопинговых правил в отношении лиц, назначивших спортсмену допинг. Также за использование допинга предусматривается: дисквалификация; возврат денежного поощрения; лишение выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам (спортивная пенсия); лишение ежемесячного денежного содержания спортсменам, тренерам и руководителям клубных команд; лишение компенсационных выплат членам сборных команд Республики Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта) при получении ими спортивных травм и увечий на международных спортивных соревнованиях; лишение спортивного звания, разрядов, квалификационных категорий; лишение жилища для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр; исключение спортсменов, тренеров из состава сборных и штатных сборных команд Республики Казахстан по видам спорта», - перечислил министр.

Также важным нововведением в проекте закона является создание единого оператора, реализующего политику по оказанию спонсорской помощи в области физической культуры и спорта.