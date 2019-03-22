В проект закона о республиканском бюджете на этот год внесут поправки

В закон об уточнении республиканского бюджета на этот год будут внесены поправки в связи с тем, что сроки повышения зарплат низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы переносятся с 1 июля на 1 июня.

«Министерством финансов совместно с министерствами труда и социальной защиты населения и национальной экономики, а также с другими заинтересованными госорганами проводятся расчеты по объему дополнительных расходов и изысканию источников их покрытия. Соответствующие поправки будут внесены в проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2019 год, находящийся на рассмотрении в парламенте Республики Казахстан», - говорится в сообщении Минфина.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил, что поручил правительству перенести повышение зарплаты низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня.

Зарплаты работникам бюджетной сферы будут повышены на 30% и в среднем на 25% - низовым работникам исполнительных органов. Сообщалось, что повышение зарплат коснется порядка 37 тыс. государственных служащих, на эти цели будет направлено 169,7 млрд тенге.

В среду мажилис одобрил поправки в проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы», а также законопроект «О гарантированном трансферте» на трехлетний период. Новые документы уточнены с учетом необходимости выделить дополнительные средства из Национального фонда на реализацию новых социальных инициатив первого президента Нурсултана Назарбаева и в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2019-2023 годы. Уточненный объем расходов республиканского бюджета на 2019 год составляет 11 895,2 млрд тенге с увеличением от скорректированного бюджета 1 168,1 млрд тенге. Изменения расходов республиканского бюджета на 2019 год осуществлены по 26 администраторам республиканских бюджетных программ.