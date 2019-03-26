Тургумбаев заявил, что задержаний несогласных с переименованием столицы не было

Алия Иксанова, Vласть Задержаний несогласных с переименованием столицы Казахстана не было, сказал во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.

«Такого не было», - сказал Тургумбаев журналистам в ответ на просьбу прокомментировать задержания несогласных с переименованием Астаны в столице и Алматы.

По его словам, задержания у торгового дома «Шапагат» в столице Казахстана 22 марта связаны с нарушение общественного порядка.

«Не из-за переименования», - сказал Тургумбаев.

Он посоветовал журналистам обратиться с официальным запросом по этому поводу.

«За все четыре дня никаких чрезвычайных происшествий по стране не было. Все было хорошо», - сказал Тургумбаев.

Напомним, что первые задержания были 21 марта, когда на площади перед акиматом собрались люди, недовольные решением о переименовании столицы Казахстана. На следующий день задержания продолжились, в том числе и в Алматы.

Смотрите фоторепортаж Vласти по теме:

Задержания в Астане