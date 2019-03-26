Тургумбаев заявил, что задержаний несогласных с переименованием столицы не было

По его словам, задержания были связаны с нарушением общественного порядка
Алия Иксанова, Vласть
Задержаний несогласных с переименованием столицы Казахстана не было, сказал во вторник глава МВД республики Ерлан Тургумбаев.
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