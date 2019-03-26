Огонь на месторождении «Каламкас» перекинулся на скважину

Из-за отсутствия подъездных путей не представляется возможным локализовать пожар на строящейся скважине месторождения «Каламкас». А тем временем огонь перекинулся на скважину №8237, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций вице-министр энергетики Болат Акчулаков. Ранее горели 13 грифонов.

«Буквально сегодня в 13:30 часов поступило сообщение, что огонь перекинулся на скважину №8237», - сообщил Акчулаков.

Он пояснил, что изначально горели грифоны, которых насчитали 13, – это незапланированные выбросы газа через плотность земли. Теперь же огонь перекинулся на саму скважину, бурение которой и происходило.

Акчулаков также отметил, что в тушении пожара задействовано 12 единиц пожарной техники и 53 человека личного состава ДЧС области, однако пока локализовать очаг не удается.

«В ходе тушения были проведены несколько попыток для локализации возгорания переносными лафетными стволами, однако в связи с отсутствием подъездных путей к очагу возгорания, локализовать возгорание не удалось. Для того, чтобы сделать подъездные пути, начали отсыпку мергеля, успели отсыпать порядка 60 машин. Работа в этом направлении продолжается», - подчеркнул вице-министр.

В этой связи штаб принял решение сменить тактику.

«Созданный штаб принял решение сменить тактику, то есть в связи с тем, что произошло возгорание непосредственно на строящейся скважине №8237, было принято решение в первую очередь локализовать очаг возгорания, вынести все необходимое оборудование, которое может быть подвержено возгоранию, и в дальнейшем приступить непосредственно к ликвидации очага возгорания», - заключил Акчулаков.

В свою очередь глава комитета по ЧС МВД РК Владимир Беккер сообщил, что к ожидается дополнительная техника из Атырау и Актау.

«В районе 18:00 по столичному времени прибудут дополнительные силы из Актау и соседней области (Атырау - V) и будет предпринята еще одна попытка ликвидировать пожар. Сейчас работает 20 единиц техники и 83 человека личного состава», - сказал он.

Глава КЧС добавил, что пожары данной категории являются очень сложными.

«Это не рядовой пожар. Они сопровождаются различными проявлениями. Кроме того, в Мангистау постоянные ветра, которые меняют свое направление. Чтобы эффективно потушить данный пожар, необходимы значительные подготовительные работы, что в течение сегодняшнего дня производится. Место пожара обваловано полутораметровыми земляными валами, выстраивается площадка с подветренной стороны, на которой установят автомобили газоводяного тушения, и прокладываются магистральные линии для бесперебойной подачи воды на тушение и защиту сооружений», - пояснил Беккер.

Он уточнил, что из Атырау направлены автомобили газоводяного тушения, пожарная насосная станция производительностью 200 литров в секунду и специальный рукавный автомобиль.

«Автомобиль газоводяного тушения работает в комплексе с дополнительными двумя автомобилями. Такой же комплекс есть уже на месторождении. Вчера он был задействован, но, к сожалению, положительного результата мы не получили», - сказал глава КЧС, добавив, что по всей республике есть только два таких автомобиля газоводяного тушения, и они находятся в Актау и Атырау.

Напомним, пожар на месторождении начался утром 25 марта. До этого там был зафиксирован выброс газоводяной смеси.