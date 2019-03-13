СЭЗ «Парк инновационных технологий» будет передана в фонд управления города Алматы

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О специальных экономических и индустриальных зонах», а также сопутствующие ему поправки. В ходе работы над документами депутаты внесли 351 поправку, в том числе, приняли решение о передаче СЭЗ «Парк инновационных технологий» от самостоятельного кластера в фонд управления города Алматы.

«Законопроект разработан в целях внедрения новых подходов развития специальных экономических зон и регламентации деятельности индустриальных зон. Законопроект направлен на совершенствование порядка определения разрешенных видов деятельности СЭЗ, расширения компетенции уполномоченного органа по формированию и реализации государственной политики в области создания и функционирования индустриальных зон, распределения функций правительства, уполномоченного органа и местных исполнительных органов по вопросам специальных экономических и индустриальных зон», - рассказал коллегам депутат мажилиса Мейрам Пшембаев.

Он сообщил, что по законопроекту депутаты провели 16 заседаний рабочей группы, в том числе, одно выездное – на территории СЭЗ «Астана – новый город». В итоге мажилисмены внесли 351 поправку.

«Поправки направлены на внесение уточняющих норм по передачи СЭЗ «Парк инновационных технологий» от самостоятельного кластера в фонд управления города Алматы, закрепление на законодательном уровне особенностей функционирования СЭЗ «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», в связи с обретением данного центра статуса СЭЗ, закрепление компетенции правительства РК по определению срока функционирования СЭЗ, а также по возможности продления срока при конкретных условиях», - перечислил депутат.

Кроме того, поправки наделяют местные исполнительные органы компетенциями проведения экспертизы проектов, создания индустриальных зон, включая концепцию создания индустриальных зон, а также компетенцией по обеспечению проведения комплексной вневедомственной экспертизы проектно-сметной документации при строительстве инфраструктуры для создаваемой индустриальной зоны.

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