Дома малоимущих жителей столицы будут подключать к газу бесплатно

При проведении газа в столицу Казахстана газопровода «Сарыарка» власти планируют бесплатно подключать дома малоимущих граждан, сообщил в четверг в ходе круглого стола в мажилисе, посвященного обеспечению энергетической безопасности страны, руководитель управления топливно-энергетического и коммунального хозяйства города Ербол Толеулов. Кроме того, по его информации, сейчас прорабатывает вопрос предоставления льготных кредитов населению, чтобы они могли подключиться к газопроводу.

«Мы проведем большой газ, проложим межпортальные сети, вопрос встанет о подключении частного дома: он как углем топил, так и будет топить. Поэтому мы этим вопросом занимаемся, изучаем и принимаем опыт других регионов», - рассказал Толеулов.

По его словам, уже сейчас акимат разрабатывает меры по стимулированию граждан подключения к газопроводу.

«Аким в курсе, мы уже дали предложение и будем обсуждать этот вопрос, по стимулированию – это раз, два – по льготному кредитованию, и третий вопрос - это третья категория, это малоимущие, мы уже им практически будем сами подключать. Мы этот вопрос знаем, занимаемся, поэтому я не могу до конца об этом доложить. По мере будем докладывать ситуацию», - подчеркнул руководитель управления.

Толеулов напомнил, что первая очередь строительства газопровода – это 2019 - 2023 годы, вторая и третья – до 2030 года. Но на сегодняшний день власти столицы работают только по первой очереди.