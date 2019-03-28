Глава Нацбанка доложил Токаеву о мерах по оздоровлению финансового сектора

Как сообщается на сайте Акорды, Ерболат Досаев доложил о текущей ситуации на валютно-финансовом рынке, о проводимой работе по кредитованию и оздоровлению финансового сектора страны, а также проинформировал о факторах, влияющих на изменение курса национальной валюты.

В свою очередь глава государства подчеркнул необходимость проведения соответствующего надзора в данной сфере со стороны Национального банка и дал ряд конкретных поручений.

Также президент принял генерального прокурора Гизата Нурдаулетова. В ходе встречи генпрокурор доложил о деятельности правоохранительных органов. Токаев подчеркнул особую роль прокуратуры как надзорного органа за соблюдением норм законодательства, прав и законных интересов граждан, а также дал ряд конкретных поручений.

На встрече с министром цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскаром Жумагалиевым Токаев, заслушав о результатах деятельности ведомства и планах на среднесрочный период, обратил внимание на важность качественной реализации поставленных перед министерством задач по повышению уровня и технологической модернизации оборонной промышленности и аэрокосмической сферы. Он также указал на необходимость последовательного и всестороннего внедрения цифровых технологий.

Вместе с тем на встрече с акимом Жамбылской области Аскаром Мырзахметовым Токаев заслужал отчет о социально-экономическом развитии региона и результатах выполнения поручений Елбасы в рамках текущего Послания народу Казахстана и XVIII съезда партии «Нұр Отан». Президент напомнил о важности своевременного и эффективного выполнения госпрограмм и о реализации мер по социальной поддержке населения. По итогам встречи Токаев также дал ряд поручений акиму области.

Позже президент Токаев также провел встречу с министром индустрии и инфраструктурного развития Романом Скляром. Заслушав информацию о текущей деятельности и планах работы ведомства на ближайшую перспективу, он акцентировал внимание на важности эффективного выполнения государственных и отраслевых программ, закрепленных за министерством. Отдельно Токаев остановился на вопросах модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры и своевременной реализации проектов индустриального развития.По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

Кроме этого, Токаев встретился с директором Службы внешней разведки «Сырбар» Габитом Байжановым, который проинформировал о текущей деятельности службы. По итогам встречи президент также дал поручения.