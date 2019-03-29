США готовы продлить переговоры по торговому соглашению с КНР на месяцы

«Здесь дело не во времени. Здесь все решают правила и их соблюдение. Если на это потребуется еще несколько недель или месяцы, то так тому и быть. Как заявлял президент, нам нужно достичь сделки, которая будет наилучшей для США. Это интересует нас в первую очередь», - цитирует советника президента США агентство ТАСС.

По его словам, стороны «приближаются к договоренности».

Вместе с тем Кадлоу не исключил, что в процессе консультаций США могут отменить некоторые из пошлин на китайские товары.

«Мы не намерены отказываться от имеющегося у нас рычага. Это не означает, что все пошлины сохранятся. Некоторые из них сохранят», - отметил советник.

Напомним, в начале декабря 2018 года лидеры США и Китая на встрече в Аргентине договорились в течение трех месяцев заключить торговое соглашение. Дональд Трамп согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как планировалось ранее. Срок заключения торговой сделки истек 1 марта, однако президент США выразил готовность не повышать пошлины до тех пор, пока переговоры идут успешно и в правильном для Вашингтона направлении.