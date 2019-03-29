Казахстанцам простят задолженность по ипотечным займам на 136 млрд тенге

В Национальном банке Казахстана сообщили о полном освоении средств, выделенных на рефинансирование займов, выданных банками в 2004-2009 годах. Кроме того, регулятор проинформировал, что казахстанцам по валютным ипотечным займам простят задолженность по вознаграждению, комиссиям и неустойке на сумму более 136 млрд тенге.

Программа рефинансирования ипотечных займов реализуется в рамках государственной поддержки ипотечных заемщиков с 2015 года. Выделенные Национальным банком 130 млрд тенге направлены на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы заемщикам, имеющим единственное жилье.

«На 1 марта 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 26,2 тыс. займов на сумму 162,5 млрд тенге, из них рефинансировано 24,5 тыс. займов на сумму 142,8 млрд тенге. В связи с полным освоением выделенных средств, рефинансирование займов в настоящее время осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов», - сообщила пресс-служба регулятора.

Также отмечается, что с учетом револьверного механизма освоения денег количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тыс.

В Нацбанке напомнили также, что 10 января 2018 года Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана поручил регулятору окончательно решить вопрос по валютным ипотечным займам населения, которые были предоставлены до 1 января 2016 года. Для этого правлением Национального банка была утверждена программа в новой редакции. Займы подлежат рефинансированию в тенге по официальному курсу на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США), а сумма курсовой разницы (порядка 156 млрд тенге) возмещается за счет средств Нацбанка.

«Сообщаем, что в рамках государственно-частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму более 136 млрд тенге. На 1 марта 2019 года банками одобрено 6,7 тыс. заявок на рефинансирование валютных ипотечных займов на сумму 56,4 млрд тенге, из них рефинансировано 5,3 тыс. займов на сумму 42,2 млрд тенге», - отметили в Нацбанке.

Регулятор также напомнил, что срок рефинансирования валютных ипотечных займов заканчивается 15 июля. После истечения этого срока банки вправе применить к заемщикам предусмотренные законодательством меры, направленные на взыскание задолженности. Для рефинансирования валютного ипотечного займа заемщикам необходимо подать заявления в банк-кредитор не позднее 1 июля.

Между тем сообщается, что для выработки условий дополнительной поддержки заемщиков, относящихся к социально уязвимым слоям населения, и возврата в собственность заемщикам жилища, числящегося на балансе банков, в Национальном банке создана рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных государственных органов, политических партий, представители банков второго уровня и руководители общественных объединений.

«Как показал системный анализ программы, в дополнительной государственной поддержке нуждаются заемщики, относящиеся к социально уязвимым слоям населения (СУСН), а также заемщики, чье единственное имущество в счет исполнения обязательств по займу перешло на баланс банков. Для большинства заемщиков из категории СУСН единственным источником дохода являются социальные выплаты и пособия из бюджета, в том числе адресная социальная помощь, которые не позволяют обслуживать займы», - пояснили в Нацбанке.