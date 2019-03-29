В столичном маслихате заявили о многочисленных нарушениях безопасности в цирке

Проблемы безопасности столичного цирка поднял в пятницу на очередной сессии маслихата депутат Сергей Солодовников. По его словам, ремонтные работы там ведутся с многочисленными нарушениями, а один из аварийных выходов не работает, и в случае ЧП из здания не смогут до 700 человек.

«Особое возмущение и непонимание вызвало сегодняшнее состояние проблем столичного цирка. Видим, что немножко лед тронулся, но подрядчик обещает устранить проблемы до августа 2019 года. А до августа может очень много произойти», - заявил Солодовников.

Эти проблемы, по его словам, касаются доверительного управления частью здания столичного цирка – компанией ТОО «GB Management». Так, с 2017 года цокольный этаж площадью 867, 6 кв. м столичного цирка передан в доверительное управление АО НК «Социально-предпринимательская корпорация «Астана». А те в свою очередь сдают в аренду данный павильон ТОО «GB Management» с конца 2017 года.

«В настоящее время ТОО производит внутренние строительные работы в арендуемых помещениях с грубым нарушением СНиП РК, а также требований пожарной безопасности, так как не имеют разработанный и утвержденный ПСД. При проведении гидроизоляционных работ работники ТОО закатали пожароопасный материалом рубероидом поверхность декоративной тротуарной плитки перед эвакуационным выходом, расположенным на верхнем ярусе перекрытия зрительного комплекса столичного цирка, общей площадью 867,6 кв. м», - перечислил он.

Как отметил Солодовников, ежедневно здание столичного цирка посещают около 2 тыс. человек.

«Цирк имеет три эвакуационных выхода. И один этот эвакуационный выход закрыт. В случае чего, в здании остаются около 700 человек», - возмутился он.

Заместитель акима города Нурлан Нуркенов в этой связи заявил, что об окончании ремонтных работ в августе «не может быть и речи».

«Я официально заявляю, что мы немедленно, буквально сегодня-завтра, будем на месте, примем решение, примем дорожную карту по устранению этих нарушений и доложим вам. Я гарантирую вам, что этот срок будет не август месяц. Как может быть август, если мы заходим в лето и все наши дети, в том числе гости города, будут посещать цирк? Однозначно такого срока не будет, все меры примем в буквальном смысле в ближайшее время», - пообещал Нуркенов.