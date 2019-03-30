Он намерен продолжать работу по укреплению взаимовыгодных связей с Саудовской Аравией
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Токаев обсудил с королем Саудовской Аравии инвестиционное сотрудничество
Фото Жанары Каримовой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщает Акорда.

Король Саудовской Аравии поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и пожелал ему успехов на высшем государственном посту, а Токаев в свою очередь выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-саудовские отношения будут и впредь укрепляться на благо двух стран.

«Президент отметил огромный вклад Елбасы в развитие сотрудничества с Саудовской Аравией и заявил, что продолжит работу, направленную на укрепление взаимовыгодных связей. Главы двух государств выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - сообщила Акорда.

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