Токаев обсудил с королем Саудовской Аравии инвестиционное сотрудничество

Король Саудовской Аравии поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана и пожелал ему успехов на высшем государственном посту, а Токаев в свою очередь выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-саудовские отношения будут и впредь укрепляться на благо двух стран.

«Президент отметил огромный вклад Елбасы в развитие сотрудничества с Саудовской Аравией и заявил, что продолжит работу, направленную на укрепление взаимовыгодных связей. Главы двух государств выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», - сообщила Акорда.