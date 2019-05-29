Казахстан рассчитывает получить 100 лицензий на участие в Олимпиаде-2020 в Токио

Казахстан рассчитывает получить 100 лицензий на участие в Летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом, как сообщает «Казинформ» , сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Сапиев.

«У нас уже есть 4 лицензии – велоспорт, легкая атлетика, плавание и на пловца Дмитрия Баландина. В октрытой воде - одна лицензия, Баландин одну лицензию взял, плюс легкая атлетика и велоспорт. Пока у нас 4 лицензии, наши ребята еще будут добирать их», - сказал Сапиев на информационной площадке СЦК.

Он отметил вероятность участия нашей команды в вольной греко-римской женской борьбе, лицензии будут разыграны в столице Казахстана.

«Наша основная задача – набрать более 100 лицензий. Мы планируем, что 100 спортсменов из Казахстана возьмут лицензии на летние Олимпийские игры -2020 в Токио», - добавил Сапиев.