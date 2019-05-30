Верховный суд отменил решение о депортации Виктории Шарбону из Казахстана

В четверг, 30 мая, Верховный суд Казахстана отменил постановление административного суда города Тараз о выдворении из страны Виктории Шарбону, гражданки США, основавшей приют для детей-сирот. Об этом сообщил ее адвокат Жангельды Сулейменов.

«Сегодня состоялось заседание специализированной судебной коллегии Верховного суда по нашей жалобе, и суд в составе трех судей Верховного суда рассмотрел (ее - V) в течение примерно часа очень внимательно. Участвовал представитель управления миграционной полиции Жамбылской области и прокурор. И в ходе разбирательства суд вынес решение отменить постановление специализированного административного суда города Тараз о выдворении (Виктории Шарбону - V)», - рассказал Сулейманов корреспонденту Vласти по телефону.

Постановление вступает в силу с момента его оглашения.

Ранее суд Таразский административный суд признал Викторию Шарбону виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 495 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (представление иностранцем или лицом без гражданства заведомо ложных сведений в государственные органы Республики Казахстан при подаче заявления для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан или о приеме в гражданство Республики Казахстан либо восстановлении в гражданстве Республики Казахстан).

Как ранее сообщили Vласти в фонде «Қамқор Жүрек», который основала Виктория Шарбону вместе с единомышленницей Элизабет Тарнок, Виктория допустила ошибку при подаче документов на постоянное проживание в Казахстане. Документы были предоставлены на русском языке, и в переводе одного вопроса была допущена ошибка. Вопрос «подавали ли вы раньше документы на постоянное проживание» она поняла, как «получали ли вы раньше вид на жительство в Казахстане», и ответила «нет». Однако ранее Виктория подавала документы на постоянное проживание, и в 2014 году ей было отказано, а, значит, следовало ответить «да».

Сообщалось, что Виктория выехала в Бишкек, так как не может находиться в Казахстане. Там она дожидалась рассмотрения жалобы в Верховном суде.

Фонд «Қамқор Жүрек» работает в Казахстане с 2015 года. Его основательницы, гражданки США Виктория Шарбону и Элизабет Тарнок, с начала 2000-х годов помогали детским домам в Казахстане, приезжая в составе делегации социальных педагогов, и спустя несколько лет решили объединить усилия и открыть собственный фонд. Он оказывает помощь сиротам, матерям-одиночкам, детям с инвалидностью и нуждающимся детям. На данный момент при фонде проживают 36 воспитанников.