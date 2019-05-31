Токаев обсудил с секретарем Совбеза России вопросы региональной безопасности

Также аппараты советов безопасности Казахстана и России провели консультации
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с секретарем совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым.
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