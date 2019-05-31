Токаев обсудил с секретарем Совбеза России вопросы региональной безопасности

Как сообщила Акорда, в ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества Казахстана и России по укреплению региональной и глобальной безопасности, в том числе в рамках международных организаций. Также состоялся обмен мнениями по повышению эффективности взаимодействия двух государств в сфере безопасности.

До этого между аппаратами советов безопасности Казахстана и России состоялись расширенные плановые консультации. В ходе переговоров было рассмотрено взаимодействие двух стран по укреплению региональной и глобальной безопасности в рамках ООН, ЕАЭС, ОБСЕ, ШОС, ОДКБ и других международных организаций, состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества в данном направлении.

Кроме этого, были обсуждены вопросы кибербезопасности и выработаны предложения по повышению эффективности партнерства для обеспечения информационной безопасности Казахстана и России.

По итогам работы были даны конкретные поручения соответствующим государственным органам двух стран.