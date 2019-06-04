КФГД снизил предельную ставку по несрочным депозитам в тенге

С 1 июля максимальная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в тенге составит 9,8%. Ставки по срочным и сберегательным депозитам остаются на текущих уровнях: от 10,5% до 12,5% – по срочным, от 11,5% до 13,5% – по сберегательным, сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

Данное решение КФГД обосновано рядом причин. Как поясняется, несрочные вклады с момента введения новой классификации в октябре прошлого года привлекаются по ставке ниже максимальной – средневзвешенная рыночная ставка варьируется в диапазоне 9,4-9,8% при максимальной ставке 10,5%.

«Это указывает на возможность постепенного снижения максимальной ставки вслед за рыночной. Снижение ставки до уровня 9,8% также поддержано банками, так как стоимость неустойчивого фондирования должна постепенно снижаться», - отметили в фонде.

Рыночные ставки по срочным вкладам также находятся ниже предельных значений. Однако учитывая то, что по срочным вкладам должна быть предусмотрена премия за неликвидность, так как при досрочном изъятии применяются штрафные санкции, КФГД принял решение сохранить по ним текущие предельные ставки.

«Сберегательные вклады имеются в портфеле у 15 банков, которые предлагают по ним ставки на уровне предельных. Это показывает на целесообразность поддержания действующих максимальных ставок по сберегательным вкладам. По мнению самих банков, действующие ставки все еще актуальны в текущих рыночных условиях и обеспечивают вкладчикам достаточную доходность взамен на повышенные требования к досрочному изъятию средств», - добавили в фонде гарантирования депозитов.

Здесь напомнили, что досрочное изъятие сберегательного вклада возможно при предварительном 30-дневном уведомлении и с потерей процентного вознаграждения. И для дальнейшего развития рынка данных вкладов, которые постепенно формируют стабильное и устойчивое фондирование в банках, текущие значения предельных ставок по ним сохраняются на предстоящий квартал.

По срочным и сберегательным вкладам в иностранной валюте со сроком 12 и более месяцев КФГД в апреле повысил предельные ставки с 1 июня до 2%. В этой связи ставки на 3 квартал 2019 года остаются без изменений, пояснили в фонде.