Мажилис рассмотрел отчет правительства и счетного комитета об исполнении бюджета за 2018 год

В среду на пленарном заседании мажилис рассмотрел отчет правительства и счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2018 год. Теперь документ будет рассмотрен в сенате, а принять или не принять его парламент будет решать на совместном заседании палат.

«В 2018 году доходы республиканского бюджета составили 8 789 млрд тенге, или 101,6% к плану 8 651,7 млрд тенге, в том числе, налоговые поступления составили 5 694,9 млрд тенге или 101,8%, неналоговые поступления составили 151,3 млрд тенге или 125,9%, поступления от продажи основного капитала 2,4 млрд тенге или 42%», - говорится об исполнении доходов республиканского бюджета в заключении комитета мажилиса по финансам и бюджету.

На реализацию бюджетных программ по исполнению бюджета предусматривалось 9 334,7 млрд тенге или 99,8% к плану на год.

«План на 2018 год по разделу бюджета «затраты» не исполнен на сумму 18,8 млрд тенге, из них нераспределенная сумма резерва правительства составила 16,9 млрд тенге, сумма экономии бюджетных средств – 334 млн тенге, в итоге, сумма неосвоения по республиканским бюджетным программам составила 1,5 млрд тенге», - также отмечают в комитете.

На 1 января 2019 года дебиторская задолженность составила 348,9 млрд тенге, кредиторская задолженность – 15,9 млрд тенге.

По итогам 2018 года дефицит республиканского бюджета при плане 883,3 млрд тенге сложился в сумме 729,2 млрд тенге или 1,2% к ВВП.

По состоянию на 1 января 2019 года государственный долг без учета взаимных требований составил 15 387,2 млрд тенге или 26,2% к ВВП.

Кроме того, в 2018 году комитет внутреннего госаудита провел 686 аудиторских мероприятий, по итогам которых общая сумма выявленных нарушений составила 355 млрд тенге, из которых финансовые нарушения – 116,8 млрд тенге, процедурного характера – 238 млрд тенге.

«Наибольший объем нарушений установлен в государственных учреждениях, финансируемых из республиканского бюджета – 214 млрд тенге, нарушения при использовании местными исполнительными органами целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета – 82,6 млрд тенге, в субъектах квазигосударственного сектора республиканского подчинения – 58 млрд тенге», - поясняют в комитете.

Вместе с тем счетный комитет провел в прошлом году 18 аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий на 118 объектах. Объем средств, охваченных аудитом, составил 1,3 трлн тенге, общая сумма выявленных нарушений сложилась в сумме 114,1 млрд тенге.