Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года
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Слушания по делу финдиректора Huawei начнутся в Канаде в 2020 году
ФОТО AFP

Слушания по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, начнутся 20 января 2020 года, сообщаетРИА Новости.

Накануне Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия согласился со сроками начала слушаний, предложенных адвокатами Мэн Ваньчжоу. Предполагается, что процесс завершится до октября 2020 года.

Напомним, финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года и позже выпущена под залог в 10 млн канадских долларов с обязательством носить GPS-браслет и платить за собственную охрану. Мэн Ваньчжоу обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В январе 2019 года и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер сообщил, что США предъявили Huawei и ее финдиректору дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. Компания в свою очередь отвергает обвинения, что может представлять какую-либо угрозу для других стран, а также отрицает причастность к преступлениям.

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