Адвокат сообщает, что ее не допустили к правозащитнику Данияру Хасенову

Адвокату правозащитника Данияра Хасенова Жанар Балгабаевой не говорят, где находится ее подзащитный и не пускают в РУВД Ауэзовского района, в который его привезли по данным очевидцев.

«Я зашла в здание поста №1, предоставила документы, там начали созваниваться, потом дозвонились, и мне сказали, все, выйдите. Я предъявила уведомление о защите и свое удостоверение. На основании этого я подготовлю жалобу», - сказала Балгабаева корреспонденту Vласти по телефону.

Также, по ее словам, ей даже не подтвердили, в этом ли РУВД находится Хасенов.

«Мне не подтвердили, что он (Данияр – V) там находится. Посмотрели, сказали, да, сейчас пропустим, стали созваниваться, и потом просто выставили. Они посмотрели мои документы, понимая, что они должны меня запустить, начали созваниваться со следователями. Потом позвонили начальнику следственного управления, который сказал никого не допускать», - сказала Балгабаева.

Ранее корреспонденту Vласти в РУВД Ауэзовского района не подтвердили, что Хасенов находится там. В то же время, по словам очевидцев, находящихся у РУВД, полицейские говорят, что, напротив, Хасенов находится в этом РУВД.

Минувшей ночью адвокатов других задержанных во время протестов в Алматы также не пускали к подзащитным. Людей судили выездные суды. «Мы были около РУВД до 2 часов ночи, но так туда и не попали. Был сильный дождь, мы уехали. В районе трех утра позвонил родственник моего подзащитного, сказал, что где-то в 3.36 он вышел из РУВД. Мой подзащитный получил [штраф] пять МРП», - сказала Vласти адвокат Инара Масанова.