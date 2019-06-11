Соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать осенью

Соглашение о пенсионном обеспечении в рамках Евразийского экономического союза планируется подписать осенью и ратифицировать до конца 2019 года, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ.

«В настоящее время проект соглашения проходит во всех государствах-членах Евразийского экономического союза процедуру внутригосударственного согласования с целью его подписания. Планируется, что соглашение будет подписано осенью и ратифицировано всеми государствами-членами ЕАЭС до конца года», - уточнили в ведомстве.

Работа над соглашением о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС велась на протяжении нескольких лет. Документ предусматривает разработку международного договора, регулирующего вопросы пенсионного обеспечения между государствами-членами союза.

29 мая на юбилейном саммите ЕАЭС в столице Казахстана президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что ЕЭК готовит соглашение по расчетам пенсий для стран ЕЭС, «которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств-союза».

Ранее сообщалось, что соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать в этом году. Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных условиях, независимо от того, в какой стране Союза они работали. Каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории. Обращаться трудящийся сможет либо в пенсионные органы государства проживания, либо государства трудоустройства.