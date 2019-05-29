ЕЭК готовит соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС – Путин

Президент Российской Федерации в среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе сообщил, что ЕЭК готовит соглашение по расчетам пенсий для стран ЕЭС.

«Мы выступаем за то, чтобы евразийская интеграция охватывала все новые и новые области. В том числе, социальную и трудовую политику. И здесь я не могу не согласиться с президентом Кыргыстана. Это очень важная сфера деятельности. Отмечу подготовку евразийской комиссией соглашения, которое даст возможность при начислении пенсий учитывать стаж за весь период трудовой деятельности на территории всех государств-союза», - сказал Путин в среду в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Он отметил, что «для конкретного гражданина, для простого человека, который всю жизнь работал это имеет очень важное значение».

«Для нас, по большому счету, и для этого человека будет не важно, где конкретно он работал. Главное, чтобы были соответствующие документы, подтверждающие этот стаж. Вступление в силу этого документа позволит в более полном объёме обеспечить права и интересы граждан наших государств», - сказал Путин.

Ранее сообщалось, что соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС планируется подписать в этом году. Документ предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся будет осуществляться на равных условиях, независимо от того, в какой стране Союза они работали. Каждое государство будет платить за периоды стажа работы на своей территории. Кроме того, по словам министра ЕЭК, соглашение позволит решить вопрос экспорта пенсий и учета стажа работы в другом государстве ЕАЭС и будет способствовать повышению уровня социальной защищенности граждан Союза.