В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям

У части пользователей не работают WhatsApp и Telegram
В Казахстане во вторник после 16 часов возникли проблемы с доступом к мессенджерам, в частности, не работают WhatsApp и Telegram.
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