В Казахстане затруднен доступ к мессенджерам и соцсетям

В Казахстане во вторник после 16 часов возникли проблемы с доступом к мессенджерам, в частности, не работают WhatsApp и Telegram.

Доступ к Telegram затруднен с утра воскресенья, дня президентских выборов. WhatsApp не работает впервые за долгое время.

Примерно с 16:20 также заблокирован доступ к соцсетям, в частности, не открываются Facebook и Instagram.

Накануне на пресс-конференции в столице президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал разобраться с регулярными блокировками соцсетей.

«Я сам активный пользователей социальных сетей. Персонально лично веду свою страничку в Твиттере. Поэтому, откровенно говоря, я не совсем был в курсе, что социальные сети блокировались. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение», - пообещал Токаев.