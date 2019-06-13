В ООН призвали Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека

Управление ООН по правам человека обеспокоено массовыми задержаниями и арестами в Казахстане во время протестных акций 9-10 июня и призвало страну выполнять международные обязательства в области прав человека.

«Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление. Свобода выражения мнений и мирных собраний являются строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности», - заявил глава офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришард Коменда.

В управлении ООН отмечают, что 9 и 10 июня различные независимые источники сообщили о «не менее 1000 арестах мирных демонстрантов, в том числе журналистов, в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте». Между тем официально власти в лице МВД подтвердили лишь административное наказание за «участие в несанкционированном собрании» в отношении 550 человек. Управление ООН по правам человека также было проинформировано о многочисленных ускоренных судебных разбирательствах, проводившихся в помещениях полицейских участков, проводимых ночью и во многих случаях без присутствия адвокатов защиты.

Международная организация выразила обеспокоенность «значительными масштабами арестов и осуждений за мирное и законное выражение политических убеждений и несогласия».

«Это явное противоречие обязательствам Казахстана перед международным законодательством о правах человека. Я призываю Казахстан выполнить свои юридические обязательства по уважению и защите прав на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечения права на конструктивное участие в политической жизни», - заявил Коменда.