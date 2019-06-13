В МВД заявили, что накануне в Алматы никого не задерживали

Генеральная прокуратура не обращалась в уполномоченный орган (КНБ) с просьбой о блокировке интернета во время протестных акций, а в свою очередь МВД заявляет, что накануне в Алматы никого не задерживали.

«Да, есть такое постановление, там четырем органам дается определенные полномочия (на блокировку интернета при ЧС – V). Но касательно генеральной прокуратуры, которая обязательно обращается к определенному уполномоченному органу, какой это орган, вы все знаете. Эти дни такого обращения генеральной прокуратуры не было», - сказал журналистам в четверг начальник службы по защите общественных интересов генеральной прокуратуры РК Сапарбек Нурпеисов.

Между тем председатель комитета административной полиции МВД РК Максат Байболов заявил, что накануне в Алматы не было задержаний.

«Были, да, небольшие сборища граждан в местах сборища возможного проведения акций. С ними проводилась профилактическая беседа, и никто, ни один не задержан. Таких настроев или каких-то противоправных массовых действий вчера ни в Алматы, ни в Нур-Султане не было», - сказал Байболов.

На уточняющий вопрос журналистов где проводилась профилактическая беседа, он ответил: «Там же, на улице».

«А тех, кого забирали в автозак?», - просили корреспонденты.

«В автозаке вчера никого не доставляли. Я еще раз говорю: таких обращений граждан, чтобы мирные граждане обращались, что в отношении них были приняты какие-либо противоправные действия, таких фактов на сегодняшний день не имеется», - сказал Байболов.

«Вы утверждаете, что вчера в автозаках никого не задерживали?», - снова спросили журналисты.

«Нет, не было (задержаний – V)», - ответил на это глава комитета.

Накануне на площади «Астана» в Алматы, были задержаны несколько десятков человек, среди которых могли быть и случайные прохожие, передавали корреспонденты Vласти. В частности, в течение получаса с площади уехало, как минимум, два заполненных задержанными автозака. До этого несколько человек были задержаны у Дворца спорта им. Балуана Шолака, где должна была стартовать акция протеста.

11 и 12 июня в Казахстане были заблокированы соцсети и мессенджеры.