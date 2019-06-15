Созданное Демпартией правительство Молдовы ушло в отставку

«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», - сказал замглавы партии Владимир Чеботарь.

По его словам, решение было принято в пятницу на заседании политического совета Демпартии, отставка правительства направлена на выход страны из политического кризиса, образовавшегося в связи с возникновением двоевластия.

«Наше решение никак не решает проблему юридического блокирования, в которой находится наша страна. Новое правительство – незаконное. Самое верное решение – досрочные выборы», - добавил Чеботарь.

Между тем молдавские издания в пятницу вечером выпустили несколько сообщений о вылетевших из страны бизнес-джетах. Кто находился на их борту, в большинстве случаев не раскрывается. Информация стала появляться после того, как правительство, находившееся в оппозиции к президенту Игорю Додону, ушло в отставку.

Так, по данным портала point.md, из страны улетели два самолета: Bombardier CRJ-200LR и Gulfstream G200. По информации издания Agora, Bombardier приземлился в Москве. TV8 передает, что на борту находятся члены семьи молдавского политика и бизнесмена Илана Шора. Кроме того, по информации TV8, в аэропорту Кишинева ожидают вылета пять чартерных рейсов в Стамбул. Самолеты взлетают один за другим через каждые 10 минут, сообщает телеканал со ссылкой на свои источники в аэропорту. По данным телеканала, на одном из молдавских пограничных пропускных пунктов заметили бывшего премьер-министра страны Юрия Лянкэ. С января 2018 года по 8 июня 2019 года он был вице-премьером по европейской интеграции.

С февраля после парламентских выборов в Молдове продолжается политический кризис. Партиям с тех пор не удавалось создать коалицию и сформировать новое правительство. 8 июня возглавляемая президентом Игорем Додоном Партия социалистов Молдовы и проевропейский блок ACUM достигли соглашения о создании парламентской коалиции и сформировали новое правительство, однако Конституционный суд страны признал указ о его формировании незаконным. В результате старый состав кабмина, подконтрольного ДПМ, остался на своих местах, и в Молдове появилось два правительства. Додон назвал ситуацию «близкой к взрыву».