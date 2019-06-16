Конституционный суд Молдовы отменил свое решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдовы аннулировал свои собственные решения о роспуске парламента и непризнании правительства, сформированного при участии Партии социалистов, сообщает Русская служба ВВС .

Накануне правительство вице-председателя Демократической партии Павла Филипа ушло в отставку, после того как партия приняла решение вывести своих представителей из состава правительства страны. И, как говорится в решении КС, «фактическая ситуация в Республике Молдова, в частности объявление о передаче власти правительству премьер-министра Майи Санду и коалиции, сформированной в парламенте Республики Молдова, послужило основанием для отмены».

Таким образом, члены правительства Майи Санду, ранее сформированного коалицией Партии социалистов и проевропейским блоком ACUM, вернутся на свои должности.

Правительство во главе с Павлом Филипом, сформированное по инициативе КС, накануне подало в отставку после того, как решение об этом приняла Демократическая партия. Вице-председатель партии Владимир Чеботарь заявил, что это «решение направлено исключительно на разрешение политического кризиса».

«Задача законного принятия власти остается за биномом ПСРМ и ACUM, созданным Игорем Додоном и проевропейскими партиями», - сказал Чеботарь.

Президент Молдовы Игорь Додон, 9 июня временно отстраненный от должности, сразу после отставки правительства Филипа призвал судей КС отменить свои решения от 7-9 июня. В противном случае он пообещал созвать экстренное заседание правительства и парламента, чтобы утвердить новый состав Конституционного суда.

Ранее в молдавских СМИ появились сообщения о том, что после отставки правительства председатель Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк бежал из страны. Пресс-служба ДМР сообщила, что он уехал на несколько дней по семейным делам в Швейцарию.

Политический кризис в Молдове начался после выборов в феврале, когда партиям не удалось договориться о формировании правительства. 9 июня Конституционный суд Молдовы заявил, что партия Додона не успела создать коалицию в положенный трехмесячный срок, и отстранил президента от обязанностей. КС назначил премьер-министра страны Павла Филипа исполняющим обязанности главы государства, обязал его распустить парламент и назначить досрочные выборы, что тот и сделал 10 июня. В ответ на это Додон заявил, что отказывается признавать это решение. Парламент и правительство тоже решили игнорировать постановления Конституционного суда и отказались самораспуститься.