Создатели лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально» начали сбор средств на развитие проекта

Команда лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально» объявила о запуске краудфандинговой кампании , которая должна помочь в постановке первого в стране инклюзивного спектакля.

«Во многих странах инклюзивные театральные проекты стали привычными участниками театральных фестивалей и резидентами больших сцен. Мы в Казахстане делаем первые шаги. Быть первыми – всегда непросто и очень ответственно. Но так азартно и так интересно!», - пишут создатели лаборатории.

«Мы находимся в процессе, которого, на мой взгляд, не хватает профессиональным артистам – мы пытаемся увидеть, услышать, почувствовать, понять друг друга на сценической площадке и вне ее. И мы учимся друг у друга – быть настоящими и честными. И мы очень хотим поделиться этим опытом, хотим рассказать всему городу, всей стране, что инклюзивный театр – шаг к инклюзивному обществу. У нас большие планы!», - рассказывает директор общественного фонда «Действие буквально», куратор лаборатории Елена Вовнова.

В инклюзивном театре совместно играют профессиональные актеры и люди с особенностями развития.

«Нашим особенным артистам от 23 до 33 лет. У них аутизм и синдром Дауна. Вместе с ними над будущим спектаклем работают именитые и начинающие актеры, режиссеры, музыканты, перформеры. Мы все на самом деле – особенные», - отмечают создатели лаборатории «Действие буквально».

Проект «Действие буквально» родился в феврале 2017 года в рамках международного фестиваля исполнительских искусств «Откровение», где был проведен большой мастер-класс по инклюзивному театру от театрального режиссера Бориса Павловича.

В декабре 2017 года уже как отдельный проект стартовала полугодовая программа инклюзивного театра, сформировавшая полноценную театральную труппу. Осенью 2018 года команда лаборатории начала работать над запуском годовой лаборатории, итогом которой станет первый в Алматы инклюзивный спектакль.

Краудфандинговая кампания продлится до 6 февраля, создатели лаборатории рассчитывают собрать 2 млн. тенге.

Материалы о лаборатории инклюзивного театра «Действие буквально»:

Театр без жалости

Искусство всегда идет туда, куда люди боятся смотреть

Буквальные смыслы