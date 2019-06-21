Десятки людей пострадали в ходе массовых протестов в столице Грузии

Во время начала заседания генеральной сессии ассамблеи Гаврилов сидел в кресле спикера грузинского парламента. Это вызвало недовольство оппозиции из «Единого национального движения» и «Европейской Грузии». Депутаты прервали его выступление и потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент. Как пояснял потом Гаврилов, он сел в кресло спикера, поскольку был приглашен занять именно это место. Никакой подоплеки здесь не было – он выступал на месте спикера парламента в Греции, Ливане и других странах.

Оппозиционные депутаты отказались от участия в сессии. Они считают, что грузинские власти не должны были пускать Гаврилова в Грузию, так как он признает отколовшиеся от страны Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

После инцидента на заседании люди начали стихийно собираться у здания парламента и у гостиницы на проспекте Руставели. Митингующие пытались прорваться в парламент и потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария, которых считают ответственными за произошедший инцидент. Всего в центре Тбилиси собрались тысячи митингующих, которых спецназ разогнал с применением спецтехники, так как те не подчинялись призывам полиции разойтись. В частности, против демонстрантов были применены резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. В результате инцидента пострадали, по разным данным от 50 до 70 человек, среди них порядка 40 полицейских. Среди пострадавших есть и журналисты. Так, ранен резиновой пулей продюсер видеоагентства Ruptly. Он вел прямую трансляцию митинга. Кроме того, от слезоточивого газа пострадала корреспондент интернет-издания «Газета.ру». Также ранения разной степени тяжести получили сотрудники телекомпаний «Рустави-2», «Пирвели» и Первого канала Общественного вещателя Грузии.

Кроме этого, протестующие устроили погром в офисе правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» на проспекте Руставели. Полиции удалось полностью очистить проспект от демонстрантов лишь к утру. Задержаны десятки участников акции протеста.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в организации протестов обвинила Москву, считая, что Россия заинтересована в обеспечении внутреннего противостояния в Грузии. Она назвала Россию грузинским «врагом и оккупантом».

«Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это ее самое опытное оружие», - заявила президент.