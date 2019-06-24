ЦИК Украины отказал в регистрации кандидатам от партии Саакашвили

Как пояснили в ЦИК, комиссия посчитала, что внеочередной съезд партии 10 июня, на котором был утвержден список кандидатов в депутаты в одномандатных избирательных округах, прошел с нарушением требования устава партии. Центризбирком намерен передать копии протоколов заседания совета и съезда партии «Движение новых сил» для проверки в полицию.

Досрочные выборы в Верховную раду назначены на 21 июля. 13 мая Саакашвили заявил о планах участвовать в выборах. При этом он не исключил, что у него могут возникнуть проблемы при регистрации в качестве кандидата в депутаты. Причиной он называл то, что не проживал на Украине последние 5 лет, как того требует законодательство. В июне суд в Киеве признал, что он имеет право принять участие в выборах в Верховную раду, указав в своем решении, что политик непрерывно проживал на территории Украины в течение пяти лет.

Саакашвили возглавил список кандидатов на выборы в раду от основанной им партии в середине июня. В числе кандидатов также были бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, экс-депутат рады Олесь Доний и экономист Владимир Лановой.