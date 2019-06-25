Не менее 10 крупных IT-компаний появится в Казахстане к 2025 году

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности ожидает, что к 2025 году в Казахстане появится не менее 10 IT-компаний с капитализацией от $100 млн. Об этом во вторник в ходе заседания правительства сообщил глава ведомства Аскар Жумагалиев.

Как рассказал Жумагалиев, комплексный подход к развитию системы показывает, что за 2018 и 2019 годы IT-стартапы в общей сложности привлекли порядка 29 млрд тенге. Также экспорт IТ-услуг за 2018 год составил 7 584 млн тенге. Темп роста по отношению к предыдущему году – 155%. Через программы Astana Hub сегодня прошли 261 молодая компания, а технопарк на данный момент заполнен на 100%.

Он напомнил, что в декабре 2018 года принят закон, который устанавливает льготный налоговый режим для участников Astana Hub по принципу экстерриториальности.

«Такая мера государственной поддержки позволит стартапам реинвестировать полученную прибыль на развитие бизнеса. Кроме того, для участников Astana Hub имеются особые условия по привлечению иностранных специалистов – это отсутствие квотирования и предоставление трудовой визы на 5 лет. На сегодня уже поступило 120 заявок, а 52 компании прошли процесс регистрации и стали участниками технопарка», - отметил министр.

На сегодняшний день Astana Hub подписал более 16 меморандумов с международными организациями. Кроме того, на его базе запланирован запуск совместной акселерационной программы с Азиатским Банком Развития, открытие международного IT-центра совместно с правительством Южной Кореи и совместный инновационный центр с UNICEF.

Вместе с тем с передачей функций по инновационной деятельности министерству цифрового развития, заверил Жумагалиев, будет активизирована грантовая поддержка проектов, в результате чего увеличится количество поддерживаемых IТ-проектов наряду с проектами других приоритетных отраслей. Будет выстроена система поддержки проектов на всех ключевых стадиях развития.

«В результате успешной реализации инициатив, которые я сегодня озвучил, ожидается: к 2022 году достижение одного из показателей госпрограммы «Цифровой Казахстан» по привлеченным инвестициям в стартапы не менее 67 млрд тенге. Повышение доли местного содержания в IT-услугах не менее 70% к 2025 году, появление не менее 10 компаний с капитализацией от $100 млн в сфере IT к 2025 году и вхождение в ТОП-30 инновационных экосистем», - рассказал о планах глава ведомства.