Американские компании сотрудничают с Huawei вопреки запрету властей

Несколько IT-компаний США продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет американских властей, пишет РБК со ссылкой на газету The New York Times.

Источники американского издания сообщают, что способ торговать с Huawei нашли в том числе такие производители процессоров, как Intel и Micron. Компании пользуются тем, что собранная за рубежом продукция не считается «сделанной в США». Поставки начались около трех недель назад.

По словам бывшего сотрудника Минторга США Кевина Вульфа, он консультировал несколько американских компаний, как обойти запрет на торговлю с Huawei. В частности, он рассказал, что обойти запрет можно, если товар был произведен за пределами Штатов, а его продажа не несет угрозу интересам нацбезопасности.

Согласно запрету, до середины августа американские компании могут продавать Huawei только ту продукцию, которая необходима для поддержания уже существующих продуктов китайской компании. Продажа компонентов для новых продуктов запрещена.

Вашингтон считает, что Китай занимается шпионажем при помощи оборудования для сетей 5G, которое поставляет в том числе Huawei. Минторг США внес китайскую компанию в черный список в мае, позже Huawei выдали временную лицензию сроком на 90 дней, которая позволит поддерживать существующие сети и устройства.

Президента Huawei Жэнь Чжэнфэй оценивал потери компании из-за санкций США в $30 млрд в 2019 и 2020 годах.