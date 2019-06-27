Жители Арыси митингуют в центре Шымкента

Десятки жителей Арыси дошли до центра Шымкента от эвакуационного пункта в "Ак мечети". Здесь они развернули несколько плакатов и выступают с требованиями к властям, передают корреспонденты Vласти.

В частности, протестующие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность - в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы. Они требуют, чтобы им было предоставлено жилье, либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны.

Собравшиеся также недовольны уровнем помощи со стороны государства.

К митингующим выходили представители акимата Шымкента.

Полиция сопровождала колонну протестующих от "Ак мечети" до центра Шымкента, не вмешиваясь в ее движение. Протесту на центральной площади города полицейские также не препятствуют.

Население Арыси составляет около 45 тысяч человек, все они были эвакуированы после взрывов на складах в воинской части в понедельник.