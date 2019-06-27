Они дошли сюда маршем от эвакуационного пункта в "Ак мечети"
Жители Арыси митингуют в центре Шымкента
Фото Адилета Абиша

Десятки жителей Арыси дошли до центра Шымкента от эвакуационного пункта в "Ак мечети". Здесь они развернули несколько плакатов и выступают с требованиями к властям, передают корреспонденты Vласти.

В частности, протестующие говорят о том, что они не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность - в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы. Они требуют, чтобы им было предоставлено жилье, либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны.

Собравшиеся также недовольны уровнем помощи со стороны государства.

К митингующим выходили представители акимата Шымкента.

Полиция сопровождала колонну протестующих от "Ак мечети" до центра Шымкента, не вмешиваясь в ее движение. Протесту на центральной площади города полицейские также не препятствуют.

Население Арыси составляет около 45 тысяч человек, все они были эвакуированы после взрывов на складах в воинской части в понедельник.

Данияр Молдабеков
Данияр Молдабеков

Репортер интернет-журнала Vласть

Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Альнуру Ильяшеву разрешили провести митинг в Алматы
Новости
С 1 июля железнодорожные вокзалы Алматы-1 и Алматы-2 перейдут в собственность акимата
Новости
Токаев поручил правительству погасить долги по кредитам в банках социально уязвимых казахстанцев
Новости
Полностью будут погашены кредиты 250 тыс. человек – Токаев
Новости
В Туркестанской области объявлен режим ЧС
Новости
В девяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение