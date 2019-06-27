Превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе после ЧП в Арыси не выявлено – Минэкологии

По данным министерства экологии, геологии и природных ресурсов, с 24 июня специалистами лаборатории департамента экологии Туркестанской области проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха в 3-х точках. Исследование проб не выявило превышение ПДК загрязняющих веществ.

Замеры были взяты на повороте на Акдалу в 10 км от города Арысь на восток, на автодороге Шаульдер – Акдала, в 15 км на северо-восток от Арыси, и в селе Караспан, что в 20 км на юго-восток от города.

«Проведены определения по оксидам азота, оксиду углерода и по сероводороду. Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций не обнаружено», - сообщили в министерстве экологии.

Между тем сегодня, 27 июня, специалистами департамента экологии совместно со специалистами «Казгидромет» взяты пробы воды в р. Арыс, пробы почвы и проведен радиациионный контроль.

«Результаты лабораторного анализа будут готовы 28 июня текущего года. О результатах анализа отобранных проб будет сообщено дополнительно», - проинформировали в ведомстве.