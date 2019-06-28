Уже готовы десятки автобусов
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Жителей Арыси начали вывозить из Шымкента
Фото otyrar.kz

Жителей Арыси с шести утра начали вывозить из Шымкента. Как сообщает Otyrar, уже уехали два микроавтобуса. Всего подготовлены десятки автобусов.

По данным портала, пострадавшие спокойно покидают места временного пребывания.

«Мы домой уезжаем. Конечно, боимся, но что поделаешь. Надо что-то делать. Шымкенту спасибо за все, всему Казахстану спасибо», - сказал один из эвакуированных Талгат Мурат.

Помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов также подтвердил, что люди спокойно возвращаются домой.

«Люди заселились в дома, спокойные, без истерики, помощь будет оказана в полном объеме», - написал он в Facebook.

О том, что жители Арыси начнут возвращаться в свои дома утром 28 июня накануне сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. В Минобороны сообщали, что территория города очищена от снарядов на 65%, но обещали к приезду жителей завершить все работы.

В четверг жители Арыси в Шымкенте вышли на митинг. Они заявили, что не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность, так как в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы, и требовали, чтобы им было предоставлено жилье либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны. Также собравшиеся были недовольны уровнем помощи со стороны государства. Подробнее об этом читайте в репортаже Vласти:

От мечети до ТРЦ

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