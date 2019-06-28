Жителей Арыси начали вывозить из Шымкента

Жителей Арыси с шести утра начали вывозить из Шымкента. Как сообщает Otyrar , уже уехали два микроавтобуса. Всего подготовлены десятки автобусов.

По данным портала, пострадавшие спокойно покидают места временного пребывания.

«Мы домой уезжаем. Конечно, боимся, но что поделаешь. Надо что-то делать. Шымкенту спасибо за все, всему Казахстану спасибо», - сказал один из эвакуированных Талгат Мурат.

Помощник акима Туркестанской области Сакен Калкаманов также подтвердил, что люди спокойно возвращаются домой.

«Люди заселились в дома, спокойные, без истерики, помощь будет оказана в полном объеме», - написал он в Facebook.

О том, что жители Арыси начнут возвращаться в свои дома утром 28 июня накануне сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. В Минобороны сообщали, что территория города очищена от снарядов на 65%, но обещали к приезду жителей завершить все работы.

В четверг жители Арыси в Шымкенте вышли на митинг. Они заявили, что не хотят возвращаться в Арысь, поскольку опасаются за свою безопасность, так как в городе уже несколько раз взрывались боеприпасы, и требовали, чтобы им было предоставлено жилье либо компенсированы расходы на его возведение в других местах на юге страны. Также собравшиеся были недовольны уровнем помощи со стороны государства. Подробнее об этом читайте в репортаже Vласти:

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