Vласть запускает спецпроект о бизнесе и технологиях

Vласть в партнерстве с Beeline Business запускает спецпроект «Бизнес-Импульс» , который расскажет о героях, компаниях и решениях. В спецпроект войдут истории, репортажи, короткие документальные фильмы и интервью на тему бизнеса и технологий, инноваций и решений, которые способны менять развитие компаний.

От старта компании до момента кризиса или решения о том, как продолжать свой бизнес – в спецпроекте «Бизнес-Импульс» планируется рассказывать конкретные истории казахстанских компаний и отдельных предпринимателей. Как они принимали решение о запуске своего бизнеса, с какими трудностями сталкивались и как их преодолевали, как находили решения для оптимизации процессов, как решали, что нужно остановить какой-то проект и заняться другим?

Спецпроект будет полезен не только начинающим предпринимателям, но и тем, кто уже активно развивает свой бизнес и подошел к моменту, когда необходимо искать решения, в том числе технологические, которые могут улучшить процессы, усилить их и обеспечить прорыв.

Бизнесмены, о которых расскажет «Бизнес-Импульс», представляют как средний и крупный бизнес, так и малый. Технологии, о которых пойдет речь в проекте, могут быть использованы предпринимателями в самых разных процессах.

Спецпроект «Бизнес-Импульс» нашел десятки интересных историй и героев, которые работают над новыми идеями и готовы делиться ими с другими. О них и о среде, в которой работает казахстанский бизнес, планируется рассказывать в рамках проекта.

Материалы в рамках «Бизнес-Импульса» будут выходить несколько раз в месяц, а до конца года Vласть представит читателями несколько десятков ярких бизнес-историй.