Лидер крупнейшей в Азии террористической группировки арестован в Индонезии

Правоохранительные органы Индонезии арестовали предполагаемого главаря крупнейшей в Азии террористической группировки «Джамаа Исламия». Пара Виджаянто находился в розыске почти 16 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Straits Times.

По информации источников в полиции, Пара Виджаянто был арестован в прошлую субботу в своем доме в городе Бекаси. При обыске было обнаружено холодное оружие, литература и видеозаписи.

Поиски Виджаянто правоохранительные органы Индонезии вели с 2003 года. Он обвиняется в причастности к ряду терактов, в том числе на курортном острове Бали в 2002 году. Тогда террористы «Джамаа Исламия» устроили несколько взрывов в популярном местечке Кута, а также около здания генконсульства США. В результате теракта погибли 202 человека, в том числе 164 иностранца, пострадали более 200 человек. Спецслужбы считают, что в 2008 году Виджаянто возглавил эту группировку, которая также действует в Малайзии, Таиланде и на Филиппинах.