Налоговые каникулы предоставят жителям и предпринимателям города Арысь

Налогоплательщикам города Арысь предоставят налоговые каникулы, которые продлятся до конца года. За это время к ним не будут применяться принудительные меры и способы взыскания обязательных платежей в бюджет, сообщили в среду в комитете госдоходов министерства финансов.

«Комитет государственных доходов предоставит налоговые каникулы для налогоплательщиков города Арысь. Данная мера отражена в поручении премьер-министра, озвученном на заседании комиссии по ликвидации последствий ЧС для восстановления города Арысь и обеспечения его социально-экономического развития. Работа по предоставлению отсрочки и рассрочки по налогоплательщикам, имеющим задолженность по налогам, будет проводиться в короткие сроки и в упрощенном порядке», - сообщили в комитете госдоходов.

По данным ведомства, в городе Арысь зарегистрировано 792 юридических лица, 3 085 индивидуальных предпринимателей и 65 465 физических лиц.

Здесь напомнили, что в соответствии с Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» отсрочка с единовременной уплатой сумм налогов и (или) плат предоставляется на срок, не превышающий шести месяцев, а рассрочка с ежемесячной или ежеквартальной уплатой сумм налогов и (или) плат равными долями предоставляется на срок, не превышающий трех лет. Отсрочка или рассрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию.

«Необходимо отметить, что при получении рассрочки или отсрочки, налогоплательщики города Арыс будут освобождены от начисления пени», - подчеркнули в КГД.

Вместе с тем налогоплательщикам Арыси будут предоставлены ряд льгот по упрощенному закрытию отдельных видов ИП, продлены сроки предоставления налоговой отчетности и другие. А комитет госдоходов приостановит все выездные налоговые проверки, а также и другие формы налогового контроля.

Кроме этого, как сообщили в акимате Туркестанской области, в городе Арысь по поручению главы региона запустили программу «Қамқор». По ней срок предпринимателям будет предоставляться льготный и беззалоговый кредит до 5 млн тенге под 1% годовых на 4 года.