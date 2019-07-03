Бозумбаев доложил президенту об итогах министерской встречи стран ОПЕК+

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев доложил главе государства об итогах министерской встречи ОПЕК и стран, не входящих в картель, которая состоялась 1-2 июля в Вене.

«Заслушал информацию министра энергетики К. Бозумбаева об итогах министерской встречи ОПЕК и нашей позиции по принятому там соглашению, а также о состоянии отрасли, ситуации на нефтяных месторождениях, работе с зарубежными компаниями», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

Как сообщали в пресс-службе Минэнерго накануне, министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев принял участие в работе шестой министерской встречи стран-членов ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК, на которой обсуждали соглашение о добровольном сокращении объёмов добычи нефти. Участники встречи договорились о продлении соглашения еще на 9 месяцев, начиная с 1 июля 2019 года. Казахстан сохранит среднюю добычу на уровне, не превышающем 1,86 млн баррелей в сутки. При этом в министерстве отмечали, что это не отразится на планах страны добыть в этом году 89 млн тонн нефти.

По итогам шести месяцев текущего года среднесуточная добыча в Казахстане составила 1,79 млн баррелей в сутки, тем самым республика переполнила свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК+ на 70 тыс. баррелей в сутки. Соглашение ОПЕК+ ощутимо повлияло на рост нефтяных котировок и дало им возможность стабилизироваться в диапазоне $60-70 за баррель.