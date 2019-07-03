Нацбанк готов поддержать ЖССБ, если ему не хватит денег на льготную ипотеку – Досаев

Национальный банк готов финансово поддержать Жилстройсбербанк, если ему не хватит средств на льготную ипотеку для многодетных, неполных семей и семей, воспитывающих детей с инвалидностью, которая стартовала с 1 июля. Об этом в среду в ходе пленарного заседания мажилиса заявил глава регулятора Ерболат Досаев.

«Программа относится к компетенции правительства. Главным оператором является Жилстройсбербанк. Средства выделены в рамках республиканского бюджета по программе поддержки субсидирования ставки, которая есть. Мы эту программу поддерживаем», - рассказал Досаев, отвечая на вопросы депутата о механизме предоставления льготной ипотеки.

Единственное, подчеркнул он, ЖССБ находится под надзором и регулированием Нацбанка, поэтому по возвратности и по условиям подписания договоров они находится в типовом контракте, который банк заключает с остальными кредиторами, а те в свою очередь накапливают эти средства. Поэтому возвратность средств «будет обеспечена по стандартным схемам, которые сегодня в этом банке существуют».

Однако главный вопрос, по словам Досаева, - чтобы местные и центральные исполнительные органы предоставили списки, по которым эти условия будут выполняться.

«Вы знаете, что стандартные условия ЖССБ – это 20 лет, ставка 2%, для того, чтобы все категории граждан (социально уязвимые – V), могли иметь возможность это обсудить. ЖССБ к нам не обращался за дополнительной помощью, пока справляется за счет собственных средств, которые накапливаются в банке. Если будет необходимость поддержать ЖССБ, мы поддержим», - заверил Досаев.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр напомнил, что согласно условиям программы ипотека предоставляется под 2% годовых на 20 лет, а первоначальный взнос составляет всего 10%.

«Эти три категории вносят сами, не правительство, но имеют право оплатить его за счет жилищного сертификата, который выдает местный исполнительный орган. Мы допускаем возможность приобретения первичного и вторичного жилья. Программа такая универсальная», - подчеркнул глава МИИР.