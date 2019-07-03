Сагинтаев поручил в течение двух недель найти решение проблем в сфере здравоохранения Алматы

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил ГКБ №5, встретился с медицинской общественностью, представителями неправительственных организаций и обсудил текущее состояние сферы здравоохранения города. Как сообщает пресс-служба акимата, он открыто обозначил проблемные вопросы.

«Качество медицинских услуг – приоритетный вопрос развития нашего мегаполиса. Поэтому надо работать вместе и напрямую говорить об имеющихся проблемах, находить их решение и пути развития», - подчеркнул Сагинтаев.

Он напомнил, что в соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева, предстоит решить такие вопросы, как шаговая доступность медицинских услуг, цифровизация сферы здравоохранения, повышение престижа врачей. При этом глава города констатировал, что от горожан поступают обращения и жалобы на работу первичной медико-санитарной и скорой помощи, стационаров, грубость медперсонала, доступность лекарств. В этой связи он дал ряд поручений управлению общественного здоровья.

«Управлению общественного здоровья в течение двух недель подготовить комплексный план решения проблемных вопросов. Должны быть учтены все аспекты», - сказал Сагинтаев.

Кроме того, он поручил до конца месяца провести во всех медучреждениях города аудит на предмет эффективного использования и оценки потребности медицинского оборудования.