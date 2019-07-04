Списки казахстанцев, претендующих на списание кредитов, будут готовы к 15 июля – Досаев

На сегодняшний день общая задолженность населения Казахстана по потребительским кредитам превышает 4 трлн тенге, заявила на пленарном заседании сената парламента в четверг глава комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина. Вместе с тем глава Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что до 15 июля будут готовы списки тех, кто подпадает под указ президента о мерах по снижению долговой нагрузки.

«Сегодня мы закрываем последствия, имеющий системный характер проблем, в том числе и в системе потребительского кредитования. На сегодня общая задолженность по всем потребительским кредитам превышает 4 трлн тенге. Должниками являются более 27% населения Казахстана, более 55% экономически активного населения страны, то есть каждый шестой из десяти работающих человек имеют долги по потребительским займам, не считая задолженности по другим видам займам, как ипотечные займы, в том числе автокредитование, бизнес-кредиты и так далее», - констатировала Перепечина.

Между тем глава Нацбанка Ерболат Досаев сообщил, что по 443 тыс. казахстанцам, которые претендуют на списание кредитов, «мы сегодня работу завершаем».

«9 июля мы поставили время загрузки к нам в полном объеме файлов, и до 15 июля мы завершаем работу сверки по полной. Поэтому списки, связанные с региональным разрезом, банком и МФО будут готовы к 15 числу. Во-вторых, я понимаю, списки есть, но механизм это предполагает, мы не собираемся вызывать людей для того, чтобы они переподписывали бумаги и так далее. Будет сделан специальный сверочный пункт, после этого Фонд проблемных кредитов заключит договора с БВУ и МФО, и по спискам перечислим, а государственное кредитное бюро проследит, чтобы каждый, кому будут доведены эти 300 тыс. тенге, получил необходимое извещение о списании. До 15 июля Нацбанк с правительством закончит свою работу, потом мы готовы вместе с министерством труда рассмотреть формат, как эта информация будет доведена», - сказал Досаев.

Вместе с тем он добавил, что будет вводиться «жёсткое регулирование для получения такого рода беззагалоговых потребительских кредитов».

«Это самая большая проблема. Понятно, что у кого кредитная история хорошая, никто и не забирал у них это право работать с банками, но те ограничения, про которые мы говорили, это особенно для тех, кто получает различные государственные пособия, либо уровень дохода ниже прожиточного минимума, понятно, мы введем жёсткое регулирование для получения такого рода беззагалоговых потребительских кредитов. И это будет принято в ближайшее время», - заверил глава Нацбанка.

«А на свадьбы кредитование, вы как к этому относитесь?», - спросила у него спикер сената Дарига Назарбаева.

«Никто это право ни у кого не забирал, если имеются соответствующие доходы, но, понятно, Дарига Нурсултановна, это решение каждой семьи и оценка его. К сожалению, у нас очень много фактов, когда берут кредиты родители, а расплачиваются уже те, ради кого эти деньги брали, и кредиты переходят к ним в виде обслуживания. Поэтому мы говорим: действительно, было упущено много возможностей у нас, связанных с финансовой грамотностью населения», - ответил на это Досаев.

При этом он сообщил, что есть договоренность с ассоциацией финансистов Казахстана, также подключатся банки и микрофинансовые организации, и «начиная со второй половины этого года», планируется «гораздо активнее» проводить разъяснительную работу среди населения «и объяснять: если кредит берется, он, конечно, должен быть выплачен и возвращен обратно».

«Той кредит», потому что люди берут на свои собственные цели, запретить нам нельзя, но нам, конечно, хотелось бы отрегулировать количество и объемы, которые они берут для этих целей», - указал Досаев.

«И ответственность обеих сторон. Того, кто дает кредит, и того, кто берет», - подчеркнула Назарбаева.

«Да, обязательно», - согласился глава Нацбанка.