В столице полиция задержала 7 человек за призывы к несанкционированному митингу

Столичный департамент полиции сообщил о задержании семерых жителей города за призывы к несанкционированному митингу. Кроме этого, арестованы три человека по подозрению в участии в движении ДВК, которое признано в Казахстане судом экстремистской организацией.

«В ходе мониторинга социальных сетей установлены и задержаны 7 жителей столицы - Мамбетов М., Онланбеккызы А., Мустафина А., Горохов И.А., Нурушева А.К., Есхожин Е.Б., Байнукей К., которые призывали к несанкционированным митингам в общественных местах путем расклеивания листовок и распространения информации в социальных сетях. У них были изъяты компьютеры, процессоры, флешки, смартфоны, по которым назначены экспертизы», - говорится в сообщении.

По информации полиции, постановлением специализированного межрайонного административного суда все они «привлечены к административной ответственности по ст.488 ч.3 КоАП РК (нарушение законодательства РК о порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстрации) и водворены в спецприемник для административно арестованных».

«По результатом экспертиз будет принято процессуальное решение», - уточнили в ДП.

Также в полиции сообщили, что «следственным управлением продолжается расследование уголовных дел по факту участия лиц в деятельности экстремистской организации «Демократический выбор Казахстана»(ДВК) по статье 405 УК РК».

«В рамках уголовного дела в отношении 9 лиц санкционирован ряд обысков, где были изъяты компьютеры, флешки, смартфоны, микрофоны и аэрозольные краски. С санкции суда трое граждан арестованы, в отношении остальных лиц проводятся следственные действия», - говорится в пресс-релизе.

Алматинский департамент полиции также сообщил о задержании двух человек за призывы к несанкционированному митингу.