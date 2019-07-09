Верховный суд Казахстана вернул в колонию Толыбаеву, осужденную по делу об убийстве фигуриста Тена

Кассационная коллегия Верховного суда Казахстана удовлетворила протест Генерального прокурора, который выступил за возвращение в колонию Жанар Толыбаевой, которая осуждена по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, и отмену решения суда Алматы о том, что она будет отбывать срок в колонии-поселении в связи с рождением у нее ребенка.

«Пребывание в учреждении минимальной безопасности отменить и назначить учреждение средней безопасности. Протест генерального прокурора удовлетворить», - сказал во вторник председатель коллегии Серик Абнасиров, озвучивая решение.

Мать погибшего фигуриста Оксана Тен поблагодарила Генерального прокурора за внесенный протест. «Мы считаем Толыбаеву не просто случайным свидетелем, она является реальным участником и, возможно, человеком, который возглавил всё это преступление», - сказала Тен.

17 января суд вынес приговор обвиняемым в деле об убийстве фигуриста Дениса Тена. Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов признаны вивновными в убийстве, разбое и краже и приговорены к 18 годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима). Жанар Толыбаеву суд оправдал по статье 188 Уголовного кодекса (Кража по предварительному сговору), но признал виновной в недонесении о преступлении. Она была осуждена на 4 года лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд также взыскал в фонд потерпевших по 30 МРП с Кудайбергенова и Киясова и 20 МРП с Толыбаевой.

В марте апелляционная коллегия суда Алматы смягчила приговор Жанар Толыбаевой, постановив перевести ее в колонию-поселение.

25-летний олимпийский призер по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля 2018 года, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.