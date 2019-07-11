Cамый большой телескоп Северного полушария построят на Гавайях

Такое объявление не стало сюрпризом ввиду того, что ряд судебных заседаний в последние годы заканчивался решениями в пользу астрономов. «Мы прошли 10-летний процесс, чтобы добраться до этого момента», – прокомментировал Иге.

На пресс-конференции его сопровождал Генри Янг, ректор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и глава совета управляющих международной обсерватории TMT. «Мы многое узнали об уникальности и значимости Мауна-Кеа, – сказал Янг. – Гавайи – это особое место, издавна почитавшее искусство астрономии и навигации». Он добавил: «Мы также хотели бы признать право тех, кто выступал против реализации проекта, высказывать свое несогласие».

Вершина вулкана Майна-Кеа считается одним из лучших мест для астрономических наблюдений: верхняя точка горы характеризуется прозрачной атмосферой и низкой влажностью. Сейчас там расположено больше десяти телескопов, в основном принадлежащих США. Там же находится обсерватория имени Уильяма Кека, основной инструмент которой – два десятиметровых оптических телескопа. Тридцатиметровый телескоп станет самым большим телескопом в Северном полушарии, с главным зеркалом размером больше баскетбольной площадки, и одним из самых дорогих: по оценкам независимых астрономов, его стоимость может достигать $2 млрд, а на фактическое строительство потребуется 10 лет.

Но проект давно оброс спорами и рядом юридических и незаконных препятствий. Инициативные группы местных жителей стали протестовать против возведения телескопа, так как он, по их мнению, разрушит священное место. Эко-активисты также выступили против строительства, заявив, что десятилетия строительных работ на Мауна-Кеа загрязнили гору. В 2014 году протестующие сорвали церемонию закладки фундамента и заблокировали строительную технику от горных дорог. В 2015 году они перекрыли дорогу, также помешав началу возведения зданий. Мауна-Кеа считается «уступленной землей», которая когда-то принадлежала гавайскому королевству и теперь находится в доверительном управлении коренных гавайцев. Некоторые из них утверждали, что строительство телескопов на вершине горы – всего 13 на данный момент – препятствовало культурной и религиозной практике. Для других проект телескопа стал символом западной колонизации.

С тех пор прошло множество разбирательств в судах разных инстанций, которые выносили различные решения, однако сейчас на сторону астрономов встал Верховный суд штата. Кроме того, опрос, проведенный в прошлом году Honolulu Star-Advertiser, крупнейшей ежедневной газетой на Гавайях, обнаружил, что 72% коренных гавайцев поддерживают строительство телескопа, а против выступают лишь 15%. Многие надеются, что телескоп принесет технологическое и экономическое развитие на остров.

На этой неделе коалиция активистов во главе с Кеалохой Пишоттой подала судебный иск в Третий окружной суд Гавайев, добиваясь запрета на строительство телескопа. Активисты заявили, что международная обсерватория TMT не смогла предоставить гарантийный депозит, который требуется в соответствии с планом 1977 года, регулирующим управление горой. Они боятся, что, не предоставившие депозит астрономы возложат всю финансовую ответственность на гавайцев, в случае, если не получат полного финансирования. И это лишь последняя тяжба в длинной череде протестов и юридических стычек. В декабре 2015 года Верховный суд штата признал недействительным предыдущее разрешение на строительство на том основании, что противники проекта были лишены доступа к надлежащим правовым процедурам: государственный совет выдал разрешение до того, как противники выступили на слушании дела.

До этого астрономы TMT заявляли, что построят телескоп на Канарских островах, если им откажут Гавайи. В октябре прошлого года Верховный суд Гавайев восстановил разрешение на строительство телескопа. Ранее этим летом губернатор Иге объявил, что было получено «уведомление о продолжении работ», разрешающее строительство.