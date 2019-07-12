Группа многодетных матерей собралась на акцию протеста в центре столицы

Группа из 20-30 многодетных матерей собралась на акцию протеста на бульваре Нуржол в столице, на подходе к зданиям правительства и парламента, передал корреспондент Vласти.

Собравшиеся скандировали "Баспана" (жилье) и выражали недовольство условиями госпрограмм, которые должны обеспечить жилье для многодетных семей.

Полиция перекрыла проход к административным зданиям, но не задерживала никого из вышедших на акцию протеста. Они расположились на лестнице.

К протестующим приехали вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова и заместитель акима столицы Бахтияр Макен. Они призвали вышедших на акцию протеста проехать с ними в акимат для того, чтобы обсудить ситуацию и проблемы собравшихся.

«Они не требуют бесплатные квартиры. Часть тех, которые действительно нуждаются, им будут предоставлено жильё арендное без права выкупа. Часть женщин выставляют требования, что есть у нас на счете первоначальный взнос, дайте доступ к двухпроцентному кредитованию (...).Я со своей стороны как могу помочь? Первое - дали поручение, что буквально по шести спискам будем сейчас работать. Это отдельно список «многодетные семьи», награждённые Кумис и Алтын алка, мамы, которые воспитывают детей до 18 лет с инвалидностью, мамы, которые ухаживают за инвалидами с детства старше 18 лет и семьи, которые потеряли кормильца. Вот шесть списков. По ним, я уже думаю, надо городу помочь чтобы знали, какая семья какие виды помощи получает. В частности, именно по жилью», - сказала Жакупова журналистам.