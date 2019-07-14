Айдану Айдархан выпустили из полиции

Дочь поэта и общественного деятеля Арона Атабека Айдану Айдархан выпустили из управления полиции Медеуского района, куда ее доставили после одиночной акции в центре Алматы. Айдархан требовала освобождения отца, который находится в заключении 13 лет.

«Они проверяли, нет ли у меня судимости, не нахожусь ли я в розыске. Написали рапорт, указали содержание моей сумки. Просили написать объяснительную. Я написала» , - сказала Айдархан после выхода из здания полицейского управления.

Во время акции, которая продлилась около 20 минут, Айдана Айдархан держала плакат с портретом отца и читала его стихи.

Известный поэт, публицист и политический активист Арон Атабек был приговорен алматинским городским судом к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима в 2006 году. Его обвиняли в организации массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак, в результате которых погиб один полицейский. Своей вины Арон Атабек не признал.