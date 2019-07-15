К 2025 году доля туризма в ВВП страны вырастет до 8%, рассчитывают в правительстве

Реализация новой программы развития туризма до 2025 года позволит привлечь в отрасль 600 млрд. тенге и создать 200 тыс. рабочих мест, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента премьер-министр Аскар Мамин.

«Большой потенциал для развития экономики имеет сфера услуг, прежде всего, это туризм, электронная торговля, транспорт и логистика. Реализация новой программы развития туризма до 2025 года с привлечением в отрасль 600 млрд. тенге инвестиций позволит создать 200 тысяч рабочих мест с учётом смежных отраслей. Доля туризма в ВВП вырастет до 8% к 2025 году», - рассказал Мамин.

По его словам, развитие транспортно-логистического комплекса путем наращивания транзитных, торгово-логистических мощностей, реконструкции строительства местных республиканских дорог, позволит создать около 150 тысяч новых рабочих мест и увеличить долю в отрасли до 10% ВВП.

«Большим потенциалом создания рабочих мест обладает рынок онлайн-торговли. К 2025 году объём покупок на казахстанских интернет-площадках увеличится до 500 млрд тенге и составит 5% от общей розничной торговли. С учётом смежных отраслей будет создано до 280 тысяч новых рабочих мест. Перед нами стоит задача к 2025 году повысить производительность труда минимум на 33%, а также увеличить несырьевой экспорт до 38%», - проинформировал глава кабинета министров.