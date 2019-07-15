К 2025 году доля туризма в ВВП страны вырастет до 8%, рассчитывают в правительстве

В этой отрасли будет создано 200 тысяч рабочих мест
Тамара Вааль, Vласть
Реализация новой программы развития туризма до 2025 года позволит привлечь в отрасль 600 млрд. тенге и создать 200 тыс. рабочих мест, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента премьер-министр Аскар Мамин.
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