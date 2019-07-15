Токаев сомневается в прогнозе правительства об уровне доходов от транзита грузов

Президент Касым-Жомарт Токаев не уверен, что Казахстан в 2020 году сможет заработать $5 млрд от транзита грузов, в связи с чем поручил министру индустрии и инфраструктурного развития «проверить данные» еще раз.

«Еще одна проблема, на которую нужно обратить внимание – это доходы от транзита грузов. Мы на всех конференциях и форумах утверждаем, что в 2020 году, то есть в следующем году, мы сумеем получить 5 млрд долларов от транзита. Насколько это реализуемо?», - поинтересовался Токаев в ходе расширенного заседания правительства в понедельник.

«У нас динамика по доходам от транзита следующая: в прошлом году мы заработали на всех видах транспорта 1 млрд 700 млн долларов, в текущем году, по нашим расчетам - 2,4 млрд, в следующем году 3,3 млрд», - рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр.

На доходы оказывают влияние внешние санкции, а также уменьшение доли перевозок в Иран, страны Кавказа и через Кавказ - в Турцию. «Для того, чтобы минимизировать эти потери, мы видим большой рост в электронной коммерции, она ежегодно кратно увеличивается. И к 2025 году цифра составит порядка 3,5 млрд долларов», - объяснил министр.

«Это уже не 5 миллиардов», - подчеркнул президент.

«Это дополнительно к тем объемам. Будем компенсировать эти потери за счет доходов от транзита посылок, которые идут из Китая в Европу», - заверил Скляр.

«Очень сомнительно вы доложили в отношении последнего вопроса. Надо проверять данные», - поручил в этой связи Токаев.