Казахстан планирует нарастить несырьевой экспорт в полтора раза в течение трех лет

В ближайшие три года Казахстан планирует нарастить несырьевой экспорт до 32 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента вице-премьер Женис Касымбек.

«В течение ближайших трех лет планируется нарастить несырьевой экспорт до 32 млрд тенге. Объем несырьевого экспорта до 2022 года планируется увеличить в 1,5 раза», - сообщил Касымбек.

В свою очередь президент Касым-Жомарт Токаев напомнил, что в стране создано министерство торговли и интеграции.

«Новому министерству необходимо системно и рационально подойти к выстраиванию торговой политики, разработать комплекс эффективных мер по развитию отечественного экспорта, поиску новых и расширению действующих рынков сбыта. Особого внимания требует усиление переговорных позиций в интеграционных процессах. Данные задачи я поставил перед министром Бахытом Султановым», - подчеркнул глава государства, отметив, что без расширения рынков сбыта «качественные инвесторы к нам не придут».

«Я жду от правительства, особенно от нового министерства, конкретных предложений и результатов, естественно», - сказал Токаев.