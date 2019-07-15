Казахстан планирует нарастить несырьевой экспорт в полтора раза в течение трех лет

Президент поручил работать над расширением рынков сбыта
Тамара Вааль, Vласть
В ближайшие три года Казахстан планирует нарастить несырьевой экспорт до 32 млрд тенге, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства с участием президента вице-премьер Женис Касымбек.
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